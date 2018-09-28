«КП»: в Казани бывший спецназовец избил на улице подростка с аутизмом

Полиция Казани задержала 43-летнего мужчину, которого подозревают в избиении 17-летнего подростка с аутизмом, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

В избиении подозревают бывшего сотрудника одного из спецподразделений силовых структур. В полиции Казани подтвердили задержание 43-летнего мужчины, но не стали раскрывать его имя и род занятий. В отношении задержанного возбудили дело по части 2 статьи 112 УК РФ. Полиция выясняет мотив преступления. Сам подозреваемый на допросе сказал, что не понял, что перед ним ребенок.

Мужчина избил подростка 19 сентября возле станции метро. Школьник шел домой после занятий, когда на него набросился бывший спецназовец. За подростка заступились сотрудницы салона оптики, которые завели мальчика внутрь. После нападения подозреваемый скрылся. Момент нападения сняли камеры наблюдения, установленные в салоне оптики.

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