Компания Джеффа Безоса изготовит двигатели для американских ракет Vulcan. Ранее двигатели поставляли из России

Контракт с Blue Origin положит конец зависимости США от двигателей РД-180, которые с 1997 года в США поставляет НПО «Энергомаш», добавляет Reuters.

Сумма контракта не разглашается, но на изготовление двигателя приходится значительная стоимость ракеты, сообщает агентство Reuters.

Компания Blue Origin заключила контракт на поставку двигателей BE-4 для ракет-носителей Vulcan Centaur, сообщил американский концерн (ULA), разрабатывающий ракету.

Российские двигатели РД-180 используют для ракет-носителей Atlas III и Atlas V производства ULA.

В конце 2014 года Конгресс США запретил поставки российских ракетных двигателей. Спустя год запрет смягчили из-за опасений Пентагона, что без этих двигателей программа запуска военных спутников окажется под угрозой.

Первый запуск ракеты-носителя Vulcan запланирован на 2020 год.