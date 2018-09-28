Компания Джеффа Безоса изготовит двигатели для американских ракет Vulcan. Ранее двигатели поставляли из России
Компания Blue Origin Джеффа Безоса заключила контракт на поставку двигателей BE-4 для ракет-носителей Vulcan Centaur, сообщил американский концерн United Launch Alliance (ULA), разрабатывающий ракету.
Сумма контракта не разглашается, но на изготовление двигателя приходится значительная стоимость ракеты, сообщает агентство Reuters.
Контракт с Blue Origin положит конец зависимости США от двигателей РД-180, которые с 1997 года в США поставляет НПО «Энергомаш», добавляет Reuters.
Российские двигатели РД-180 используют для ракет-носителей Atlas III и Atlas V производства ULA.
В конце 2014 года Конгресс США запретил поставки российских ракетных двигателей. Спустя год запрет смягчили из-за опасений Пентагона, что без этих двигателей программа запуска военных спутников окажется под угрозой.
Первый запуск ракеты-носителя Vulcan запланирован на 2020 год.