Бывшего главреда радиостанции «Милицейская волна» арестовали по обвинению в мошенничестве

Бывший главный редактор ведомственной радиостанции МВД Андрей Кулаков арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По версии следствия, в 2015-2017 годах Кулаков добился необоснованного снижения утвержденных в МВД тарифов на рекламу на «Милицейской волне». Ущерб от его действий оценивается в 23,5 миллиона рублей. Следователи сочли, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен, что и стало основанием для обвинения Кулакова в мошенничестве.

Сам Кулаков отрицает обвинения. По его словам, он вынужден был снизить тарифы для привлечения рекламодателей, число которых сократилось после кризиса 2014 года. Дело против себя Кулаков связывает с давним конфликтом с коллегой по МВД, позже получившим повышение.