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Бывшего главреда радиостанции «Милицейская волна» арестовали по обвинению в мошенничестве

Коммерсант
05:58, 28 сентября 2018
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Бывший главный редактор ведомственной радиостанции МВД «Милицейская волна» Андрей Кулаков арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По версии следствия, в 2015-2017 годах Кулаков добился необоснованного снижения утвержденных в МВД тарифов на рекламу на «Милицейской волне». Ущерб от его действий оценивается в 23,5 миллиона рублей. Следователи сочли, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен, что и стало основанием для обвинения Кулакова в мошенничестве.

Сам Кулаков отрицает обвинения. По его словам, он вынужден был снизить тарифы для привлечения рекламодателей, число которых сократилось после кризиса 2014 года. Дело против себя Кулаков связывает с давним конфликтом с коллегой по МВД, позже получившим повышение.

Андрей Кулаков — подполковник в отставке. Во время второй чеченской кампании возглавлял пресс-центр группировки МВД в Чечне, получил тяжелое ранение и контузию. Награжден орденом Мужества.
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