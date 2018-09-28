Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Александр Роднянский спродюсирует фильм о Саддаме Хусейне. Его режиссером станет оскаровский номинант Зиад Дуэри

Meduza
15:32, 28 сентября 2018
Надежный источник

Александр Роднянский выступит продюсером фильма «Допрос президента» о последних днях свергнутого лидера Ирака Саддама Хусейна. Об этом «Медузе» сообщили в компании Роднянского AR Content.

Фильм будет основан на одноименной книге следователя ЦРУ Джона Никсона, который первым из американцев допрашивал Хусейна после его ареста в 2003 году.

Режиссером картины станет ливанский режиссер Зиад Дуэри, номинант «Оскара» 2018 года за лучший фильм на иностранном языке (картина «Оскорбление»).

«Съемки фильма начнутся в 2019 году в Иордании и США, — рассказал „Медузе“ продюсер Александр Роднянский. — Мы планируем выпустить картину в 2020 году. Фильм будет снят на английском и арабском языках, максимально достоверно. Сейчас мы сфокусированы на работе над сценарием и по его готовности приступим к обсуждению кастинга. Но уже сейчас понятно, что роль Джона Никсона пишется с прицелом на одного из самых известных американских звездных актеров, а Саддама сыграет крупнейший арабский исполнитель».

Александр Роднянский уже выпустил несколько крупных проектов в Голливуде, в частности, он продюсировал «Облачный атлас» братьев Вачовски, а также «Мачете убивает» и вторую часть «Города грехов» Роберта Родригеса.
новости

Дмитрий Песков — о схожести Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы