«Яндекс» составит рейтинг самых популярных сайтов рунета
«Яндекс» тестирует проект «Топ сайтов» — открытый рейтинг 10 тысяч самых популярных площадок рунета, сообщают «Ведомости» и РБК.
Рейтинг решили создать «по многочисленных просьбам рекламодателей и [самих] площадок», заявили «Ведомостям» в «Яндексе». Поисковик планирует запустить «Топ сайтов» до конца года.
Согласно презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости», данные по аудитории сайтов в рейтинге будут обновляться каждый день. Посещаемость площадок — в том числе своих конкурентов Google и Mail.ru — «Яндекс» будет считать с помощью собственных инструментов, в частности «Яндекс.Метрики» и «Яндекс.Браузера».
Точные данные по аудитории «Яндекс» опубликует по тем площадкам, которые уже пользуются его метрикой и разрешат раскрыть такую информацию. <…>Если же площадка откажется, «Яндекс» все равно оценит ее аудиторию — уже с помощью «Яндекс.Браузера» и его расширений.