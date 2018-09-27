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«Яндекс» составит рейтинг самых популярных сайтов рунета

Ведомости
11:26, 27 сентября 2018
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«Яндекс» тестирует проект «Топ сайтов» — открытый рейтинг 10 тысяч самых популярных площадок рунета, сообщают «Ведомости» и РБК.

Рейтинг решили создать «по многочисленных просьбам рекламодателей и [самих] площадок», заявили «Ведомостям» в «Яндексе». Поисковик планирует запустить «Топ сайтов» до конца года.

Согласно презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости», данные по аудитории сайтов в рейтинге будут обновляться каждый день. Посещаемость площадок — в том числе своих конкурентов Google и Mail.ru — «Яндекс» будет считать с помощью собственных инструментов, в частности «Яндекс.Метрики» и «Яндекс.Браузера».

Точные данные по аудитории «Яндекс» опубликует по тем площадкам, которые уже пользуются его метрикой и разрешат раскрыть такую информацию. <…>Если же площадка откажется, «Яндекс» все равно оценит ее аудиторию — уже с помощью «Яндекс.Браузера» и его расширений.

Ведомости
На данный момент самым авторитетным среди рекламодателей считается рейтинг сайтов рунета, составляемый аналитической компанией Mediascope.

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