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В краже 230 миллионов из банка «Открытие» заподозрили главу отделения. Он подменил деньги на банкноты «банка приколов»

МВД по республике Татарстан
14:52, 27 сентября 2018
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В краже 230 миллионов рублей из отделения банка «Открытие» в Казани заподозрили бывшего директора отделения, 40-летнего Олега Поляха. Полиция объявила его в розыск. 

В отношении Поляха завели уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). 

Недостачу средств в банке обнаружили при плановой ревизии 18 сентября. Как позже сообщила служба безопасности банка, деньги были подменены банкнотами «банка приколов».
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