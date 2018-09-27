В краже 230 миллионов из банка «Открытие» заподозрили главу отделения. Он подменил деньги на банкноты «банка приколов»
В краже 230 миллионов рублей из отделения банка «Открытие» в Казани заподозрили бывшего директора отделения, 40-летнего Олега Поляха. Полиция объявила его в розыск.
В отношении Поляха завели уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).
Недостачу средств в банке обнаружили при плановой ревизии 18 сентября. Как позже сообщила служба безопасности банка, деньги были подменены банкнотами «банка приколов».