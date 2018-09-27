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Российские производители средств связи попросили ввести ограничения против Huawei и ZTE

Коммерсант
06:51, 27 сентября 2018
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Альянс ТЕЛМИ попросил Минпромторг ввести ограничения против иностранных компаний, чтобы увеличить долю российских производителей телекоммуникационного оборудования с 6-8% до минимум 30%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас на российском рынке средств связи лидируют иностранные компании, преимущественно китайские Huawei и ZTE. Чтобы это изменить, альянс предлагает обязать государственные и коммерческие структуры закупать 25-30% российского оборудования.

Альянс просит запретить иностранцам участвовать в тендерах, если в них представлены хотя бы две российские компании. Также он просит помочь заключить договоры с операторами связи, ЦБ и крупными компаниями, такими как Сбербанк и РЖД. Среди других предложений — обнуление таможенных пошлин на электронные компоненты, аналогов которых нет в России.

В Минпромторге пообещали изучить и учесть предложения альянса. В компании Tele2 назвали ограничения искусственными и спрогнозировали рост цен на оборудование. В МТС допустили, что из-за запретов подорожают услуги связи.

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