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Oculus показала новый беспроводной шлем виртуальной реальности за 399 долларов

The Verge
05:56, 27 сентября 2018
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Компания Oculus (принадлежит Facebook) представила новый беспроводной шлем виртуальной реальности Oculus Quest стоимостью 399 долларов, который появится в продаже весной 2019 года.

Oculus Quest нацелен прежде всего на использование в играх. К моменту выпуска с помощью шлема можно будет играть в 50 игр, говорят разработчики.

The Verge пишет, что Oculus Quest сочетает характеристики высококачественной (но проводной) системы Oculus Rift и сравнительно дешевой беспроводной Oculus Go.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у Oculus Quest есть «главные качества идеальной системы виртуальной реальности»: она беспроводная, с виртуальными контроллерами и способна в полной мере определять позицию человека. По словам Цукерберга, новый шлем «закрывает линейку первого поколения продуктов Oculus», закладывая основу для нового поколения.

Рекламный ролик Oculus Quest

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