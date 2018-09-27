Два амурских издания удалили новости о предполагаемом отравителе Скрипалей. Его называют уроженцем Амурской области
Издания «Амурская правда» и «Амур.инфо» удалили заметки о настоящем имени обвиняемого в отравлении Скрипалей «Руслана Боширова». Оба текста можно найти через кэш Google.
Заметки были написаны со ссылкой на The Insider, который накануне сообщил, что «Руслан Боширов» — это полковник ГРУ Анатолий Чепига. По информации The Insider, Чепига является уроженцем Амурской области.
The Insider и Bellingcat 26 сентября представили третью часть совместного расследования про обвиняемых в отравлении Скрипалей «Александра Петрова» и «Руслана Боширова». В ней утверждалось, что под именем Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, имеющий звание Героя России.