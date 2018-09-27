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Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

"Р-Спорт"
13:22, 27 сентября 2018
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Чемпионат мира по хоккею в 2023 году состоится в России. Все матчи пройдут в Санкт-Петербурге.

Как рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, соответствующая договоренность была достигнута на конгрессе Международной федерации хоккея. Там же было решено, что ЧМ-2024 состоится в Чехии, а турнир 2025 года — в Швеции.

Официально, сообщает «Спорт-Экспресс», об этом решении будет объявлено в мае 2019 года.

Это четвертый чемпионат мира по хоккею, который пройдет в России. В 2000 году он проходил в Санкт-Петербурге, в 2007 — в Москве и Мытищах, в 2016 — в Москве и Санкт-Петербурге.

"Р-Спорт"
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