Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году состоится в России. Все матчи пройдут в Санкт-Петербурге.

Как рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, соответствующая договоренность была достигнута на конгрессе Международной федерации хоккея. Там же было решено, что ЧМ-2024 состоится в Чехии, а турнир 2025 года — в Швеции.

Официально, сообщает «Спорт-Экспресс», об этом решении будет объявлено в мае 2019 года.