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Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

BBC News
13:51, 27 сентября 2018
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УЕФА выбрала местом проведения чемпионата Европы по футболу 2024 Германию. Решение было принято на заседании исполкома организации в швейцарском Ньоне.

На роль организатора турнира также претендовала Турция.

Германия впервые примет чемпионат Европы как объединенная страна. Западная Германия приняла чемпионат в 1988 году (англ. яз.).

BBC News
На том же заседании УЕФА решила постепенно ввести в подконтрольных турнирах систему видеоповторов, которая уже используется в турнирах ФИФА. Систему используют в 2020 году на чемпионате Европы, который пройдет в 12 европейских странах. 
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