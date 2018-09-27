Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии
УЕФА выбрала местом проведения чемпионата Европы по футболу 2024 Германию. Решение было принято на заседании исполкома организации в швейцарском Ньоне.
На роль организатора турнира также претендовала Турция.
Германия впервые примет чемпионат Европы как объединенная страна. Западная Германия приняла чемпионат в 1988 году (англ. яз.).
На том же заседании УЕФА решила постепенно ввести в подконтрольных турнирах систему видеоповторов, которая уже используется в турнирах ФИФА. Систему используют в 2020 году на чемпионате Европы, который пройдет в 12 европейских странах.