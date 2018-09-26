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Во Франции уроженца Чечни заподозрили в подготовке теракта

France Bleu
11:05, 26 сентября 2018
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Полиция Страсбурга задержала 18-летнего уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке нападения, сообщает радиостанция France Bleu.

Молодого мужчину франко-русского происхождения задержали 18 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Le Figaro сообщает, что задержанного зовут Абдул Малик Анаев. Подозреваемый опроверг выдвинутые обвинения и заявил, что интересовался в интернете террористической организацией «Исламское государство», но только, чтобы получить информацию.

France Bleu отмечает, что брат задержанного чеченца арестован по другому делу о терроризме. Известно, что он общался с Хамзатом Азимовым, который 12 мая напал с ножом на прохожих в центре Парижа и был убит полицейскими.

В мае в связи с нападением в Париже задержали чеченца, которого обвинили в преступном сговоре и связях с террористическим подпольем. Радиостанция France Info сообщала, что его зовут Адбул Хаким Анаев, газета «Коммерсант» приводила другую фамилию — Имаев.

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