«Ведомости»: Минкультуры с помощью возрастных рейтингов сокращает аудиторию иностранного кино
Министерство культуры стало чаще присваивать зарубежным фильмам возрастные рейтинги 16+ и 18+, существенно сократив долю фильмов для детей от 12 лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию «Невафильм Research».
Если в 2014 году возрастную маркировку 12+ получил каждый четвертый иностранный фильм, то в 2017-м — каждый десятый.
В 2014 году рейтинг 18+ получил каждый седьмой иностранный фильм, в 2015-м — каждый четвертый, а в 2017-м — каждый третий (37%). В прошлом году рейтинг 16+ присвоили 40% иностранных фильмов. Таким образом, для детей до 12 лет была доступна лишь каждая четвертая иностранная картина. Среди российских фильмов таких каждый второй.
В «Невафильм Research» отметили, что доля российских фильмов со взрослым рейтингом изменилась незначительно. Аналитики уверены, что Минкульт использует рейтинги, чтобы поддержать российские фильмы и сократить аудиторию зарубежного кино.
В качестве примеров явно необъективного рейтинга «Невафильм Research» приводит проекты Disney — ремейк «Красавицы и чудовища» (16+) и мультфильм «Тайна Коко» (12+). Аналогичный мультфильму рейтинг 12+ получил российский фильм «Собибор» со сценами издевательств над военнопленными.