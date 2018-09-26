«Ведомости»: Минкультуры с помощью возрастных рейтингов сокращает аудиторию иностранного кино

Министерство культуры стало чаще присваивать зарубежным фильмам 16+ и 18+, существенно сократив долю фильмов для детей от 12 лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию «Невафильм Research».

Если в 2014 году возрастную маркировку 12+ получил каждый четвертый иностранный фильм, то в 2017-м — каждый десятый.

В 2014 году рейтинг 18+ получил каждый седьмой иностранный фильм, в 2015-м — каждый четвертый, а в 2017-м — каждый третий (37%). В прошлом году рейтинг 16+ присвоили 40% иностранных фильмов. Таким образом, для детей до 12 лет была доступна лишь каждая четвертая иностранная картина. Среди российских фильмов таких каждый второй.

В «Невафильм Research» отметили, что доля российских фильмов со взрослым рейтингом изменилась незначительно. Аналитики уверены, что Минкульт использует рейтинги, чтобы поддержать российские фильмы и сократить аудиторию зарубежного кино.