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ЦБ раскрыл финансовую пирамиду, в которой участвовали несколько десятков тысяч россиян

Интерфакс
14:44, 26 сентября 2018
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Центробанк направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о деятельности группы компаний «Кэшбери», увидев в ней признаки финансовой пирамиды. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

«Кэшбери» позиционирует себя как кредитная и инвестиционная платформа, предлагая инвесторам доходность до 550% годовых. Группа компаний привлекает деньги в рублях и криптовалюте, но при этом, по данным Центробанка, не ведет реальной экономической деятельности.

По информации регулятора, «Кэшбери» удалось вовлечь в свою деятельность несколько десятков тысяч человек. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — сообщил Валерий Лях.

«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот „проект“, чтобы уменьшить их возможный ущерб», — сказал Лях.

Интерфакс
В 2015–2018 годах Банк России зафиксировал деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Информация о них передана в правоохранительные органы.

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