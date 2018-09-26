ЦБ раскрыл финансовую пирамиду, в которой участвовали несколько десятков тысяч россиян

Центробанк направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о деятельности группы компаний «Кэшбери», увидев в ней признаки финансовой пирамиды. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

«Кэшбери» позиционирует себя как кредитная и инвестиционная платформа, предлагая инвесторам доходность до 550% годовых. Группа компаний привлекает деньги в рублях и криптовалюте, но при этом, по данным Центробанка, не ведет реальной экономической деятельности.

По информации регулятора, «Кэшбери» удалось вовлечь в свою деятельность несколько десятков тысяч человек. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — сообщил Валерий Лях.