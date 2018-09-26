Сбербанк объявил о запуске виртуального мобильного оператора «СберМобайл», работающего на инфраструктуре оператора Tele2. Об этом сообщает ТАСС.

Первоначально оператор будет работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но до конца года он появится в еще 13 регионах.

По словам первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса, Сбербанк «надеется выстроить отношения не только с Tele2, но и с одним-двумя операторами из „большой тройки“».