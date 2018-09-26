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Сбербанк объявил о запуске виртуального мобильного оператора «СберМобайл»

ТАСС
10:26, 26 сентября 2018

Сбербанк объявил о запуске виртуального мобильного оператора «СберМобайл», работающего на инфраструктуре оператора Tele2. Об этом сообщает ТАСС.

Первоначально оператор будет работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но до конца года он появится в еще 13 регионах.

По словам первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса, Сбербанк «надеется выстроить отношения не только с Tele2, но и с одним-двумя операторами из „большой тройки“».

«После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда („Поговорим“ — прим. ТАСС), который мы использовали в период тестирования в постоянный — „СберМобайл“», — сказал Хасис.

ТАСС
Виртуальный мобильный оператор Сбербанка начал работать в тестовом режиме под брендом «Поговорим» в августе 2017 года в Санкт-Петербурге. С февраля 2018-го он появился и в Москве.
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