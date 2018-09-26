Сбербанк объявил о запуске виртуального мобильного оператора «СберМобайл»
Сбербанк объявил о запуске виртуального мобильного оператора «СберМобайл», работающего на инфраструктуре оператора Tele2. Об этом сообщает ТАСС.
Первоначально оператор будет работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но до конца года он появится в еще 13 регионах.
По словам первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса, Сбербанк «надеется выстроить отношения не только с Tele2, но и с одним-двумя операторами из „большой тройки“».
«После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда („Поговорим“ — прим. ТАСС), который мы использовали в период тестирования в постоянный — „СберМобайл“», — сказал Хасис.