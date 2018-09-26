Обвиняемого в растрате пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили из-под домашнего ареста. Он вернулся к работе
Следственный комитет отпустил из-под домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в растрате.
«Да, действительно, Ампелонскому изменена мера пресечения. Позавчера он был освобожден под подписку о невыезде», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Ампелонского Сергей Седаков.
Аналогичное решение следствие приняло и в отношении других фигурантов дела, пишет «Интерфакс».
Обновлено. Вадим Ампелонский вернулся к работе в Роскомнадзоре, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на его адвоката. «Все запреты сняты, он уже на рабочем месте», — сказал Сергей Седаков.
Уголовное дело против сотрудников Роскомнадзора возбудили в октябре 2017 года. По версии следствия, в 2012-2017 годах они получали зарплату людей, которые были приняты на работу, но фактически не работали.
Изначально фигурантов дела обвинили в мошенничестве, но затем обвинение переквалифицировали на растрату. Сообщалось, что Вадиму Ампелонскому вменяются два эпизода растраты на сумму шесть миллионов рублей.
Кроме Ампелонского, под домашним арестом находились еще двое обвиняемых — бывший руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и бывший советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков.