Обвиняемого в растрате пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили из-под домашнего ареста. Он вернулся к работе

Аналогичное решение следствие приняло и в отношении других фигурантов дела, пишет «Интерфакс».

«Да, действительно, Ампелонскому изменена мера пресечения. Позавчера он был освобожден под подписку о невыезде», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Ампелонского Сергей Седаков.

Уголовное дело против сотрудников Роскомнадзора возбудили в октябре 2017 года. По версии следствия, в 2012-2017 годах они получали зарплату людей, которые были приняты на работу, но фактически не работали.

Изначально фигурантов дела обвинили в мошенничестве, но затем обвинение переквалифицировали на растрату. Сообщалось , что Вадиму Ампелонскому вменяются два эпизода растраты на сумму шесть миллионов рублей.

Кроме Ампелонского, под домашним арестом находились еще двое обвиняемых — бывший руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и бывший советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков.