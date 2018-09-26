«Наверное, с туалетом перепутал». Порошенко случайно зашел в переговорную России в ООН

Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке случайно зашел в переговорную комнату делегации России, сообщает «Коммерсант».

Порошенко шел на встречу, посвященную миротворчеству, но перепутал двери и попал в предбанник переговорной главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский министр, комментируя появление Порошенко, сказал: «Наверное, с туалетом перепутал».

Президент Украины провел в комнате около 15 секунд, после чего вышел и направился в зал заседаний, сообщает РБК. По пути к нему обратился российский журналист, который спросил о миротворцах в Донбассе. Украинский лидер отказался отвечать, заявив: «Вы — фейкньюс».

ТАСС приводит другую версию событий: сперва президент Украины «наткнулся» на российских журналистов, отказался отвечать на их вопросы и, «удаляясь быстрым шагом, перепутал двери и случайно вошел в комнату встреч делегации РФ».

РИА Новости в свою очередь утверждает, что, когда журналисты телеканала «Россия-24» встретили Порошенко, тот, «не сбавляя темпа, скрылся» в комнате, расположенной по соседству с помещением российской делегации.