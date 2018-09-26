«Дождь»: дело против братьев Магомедовых возбудили из-за передачи Франции компромата на Сулеймана Керимова
Уголовное дело против бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых было возбуждено из-за того, что они передали властям Франции документы, позволившие начать уголовное преследование сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.
Причиной конфликта между Магомедовыми и Керимовым стал вопрос о контроле над Махачкалинским портом, пишет телеканал. По словам источника, близкого к Магомедовым, братья якобы передали Франции документы через своего партнера по бизнесу Давида Каплана; адвокат Зиявудина Магомедова назвал эту информацию чушью.
Решение о возбуждении дела принималось «на самом верху», заявил «Дождю» источник, близкий к ФСБ. «Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось Владимиру Владимировичу, он не любит, когда наши граждане разборки друг другу устраивают за границей», — заявил собеседник «Дождя», близкий к окружению Керимова.
«Они должны были сразу все понять, когда Керимов еще зимой прилетел в Москву, но почему то промедлили, — рассказывает источник в их [Магомедовых] окружении. — Но они действительно собирались уехать из страны. Их уже самолет ждал до Майами с заправленным баком. Теперь их уже никто не отпустит».