«Дождь»: дело против братьев Магомедовых возбудили из-за передачи Франции компромата на Сулеймана Керимова

Уголовное дело против бизнесменов было возбуждено из-за того, что они передали властям Франции документы, позволившие начать уголовное преследование сенатора . Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

Причиной конфликта между Магомедовыми и Керимовым стал вопрос о контроле над Махачкалинским портом, пишет телеканал. По словам источника, близкого к Магомедовым, братья якобы передали Франции документы через своего партнера по бизнесу Давида Каплана; адвокат Зиявудина Магомедова назвал эту информацию чушью.

Решение о возбуждении дела принималось «на самом верху», заявил «Дождю» источник, близкий к ФСБ. «Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось Владимиру Владимировичу, он не любит, когда наши граждане разборки друг другу устраивают за границей», — заявил собеседник «Дождя», близкий к окружению Керимова.