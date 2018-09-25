В администрацию президента принесли миллион подписей за отмену пенсионной реформы

Кроме отмены пенсионной реформы, подписавшие обращение просят президента отправить в отставку действующий кабинет министров и сформировать правительство народного доверия.

Коробки с подписями доставили в здание на Ильинке около ста активистов движения «Суть времени» Сергея Кургиняна. Подписи, как утверждается в паблике движения, собирали в 60 регионах.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении проект пенсионной реформы, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин, 65 лет для мужчин (сейчас 55 и 60 лет соответственно).

В конце августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить реформу — поднять возраст выхода женщин на пенсию лишь до 60 лет, сохранить льготы для людей предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за увольнение таких сотрудников.

26 сентября Госдума намерена рассмотреть проект реформы, доработанный с учетом предложений Путина, во втором чтении. Предполагается, что уже на следующий день документ одобрят в заключительном, третьем чтении.