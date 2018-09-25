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В администрацию президента принесли миллион подписей за отмену пенсионной реформы

"Суть времени"
10:29, 25 сентября 2018
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В здание администрации президента РФ 25 сентября принесли миллион подписей за отмену реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста.

Коробки с подписями доставили в здание на Ильинке около ста активистов движения «Суть времени» Сергея Кургиняна. Подписи, как утверждается в паблике движения, собирали в 60 регионах.

Кроме отмены пенсионной реформы, подписавшие обращение просят президента отправить в отставку действующий кабинет министров и сформировать правительство народного доверия.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении проект пенсионной реформы, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин, 65 лет для мужчин (сейчас 55 и 60 лет соответственно).
В конце августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить реформу — поднять возраст выхода женщин на пенсию лишь до 60 лет, сохранить льготы для людей предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за увольнение таких сотрудников.
26 сентября Госдума намерена рассмотреть проект реформы, доработанный с учетом предложений Путина, во втором чтении. Предполагается, что уже на следующий день документ одобрят в заключительном, третьем чтении.

В России повышают пенсионный возраст

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