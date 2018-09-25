РБК: одежда и обувь в 2019 году подорожают на 5-20%

Цены на одежду и обувь в 2019 году вырастут на 10-20% в премиальном сегменте и на 5-10% в бюджетном, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс.

Одежда и обувь подорожают из-за падения курса рубля и планируемого повышения ставки НДС с 18 до 20%, которое скажется на инфляции, рассказала Лебсак-Клейманс. Президент BAON Илья Ярошенко в свою очередь предупредил, что одежда и обувь подорожают на 5-10%.

Цены в магазинах практически всегда поднимаются пропорционально курсу евро, сказал гендиректор BNS Group (дистрибьютор Michael Kors, Topshop, Calvin Klein Jeans, Mexx и других) Денис Богатырев. Он не стал прогнозировать, насколько может вырасти стоимость одежды и обуви.