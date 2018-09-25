«Почта России» планирует заработать 3,7 миллиарда рублей на рекламе в отделениях

«Почта России» планирует к 2023 году увеличить доходы от рекламы в 37 раз — со 100 миллионов до 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект стратегии развития предприятия на 2019–2023 годы.

Увеличить доходы от рекламы предлагается с помощью адресной рекламной рассылки, а также наружной рекламы на фасадах почтовых отделений и цифровых экранов внутри них.

К 2023 году в 15 тысячах отделений «Почты России» может быть установлено свыше 31 тысячи цифровых экранов, пишет «Коммерсант». По оценке издания, реализация этого проекта потребует не менее 1,5 миллиарда рублей.