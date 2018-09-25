«Почта России» планирует заработать 3,7 миллиарда рублей на рекламе в отделениях
«Почта России» планирует к 2023 году увеличить доходы от рекламы в 37 раз — со 100 миллионов до 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект стратегии развития предприятия на 2019–2023 годы.
Увеличить доходы от рекламы предлагается с помощью адресной рекламной рассылки, а также наружной рекламы на фасадах почтовых отделений и цифровых экранов внутри них.
К 2023 году в 15 тысячах отделений «Почты России» может быть установлено свыше 31 тысячи цифровых экранов, пишет «Коммерсант». По оценке издания, реализация этого проекта потребует не менее 1,5 миллиарда рублей.
Ранее директор «Почты России» Николай Подгузов заявил о намерении вывести предприятие на рынок социальных услуг. В рамках пилотного проекта в Новгородской области почтальонам предложили выполнять некоторые функции фельдшера, например, измерять давление, заявил Подгузов. В дальнейшем, по его мнению, в отделениях «Почты России» можно будет проводить дистанционные медицинские консультации.