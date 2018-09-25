Организаторов митингов обязали сообщать властям об их отмене не позднее, чем за день

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, обязывающий организаторов согласованных митингов в случае отмены мероприятия уведомлять об этом власти не позднее, чем за день.

Кроме того, организаторы, говорится в документе, в такой же срок должны принять меры для информирования граждан о том, что митинг не состоится.

Ответственность за сообщение об отмене митингов планируется прописать в новой статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 20.2.3 «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия».

Санкции по новой статье предусмотрены в виде штрафов для граждан от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.

Законопроект, вводящий в КоАП эту новую статью, по состоянию на 25 сентября был рассмотрен лишь в первом чтении.