Министерство торговли США собралось ввести санкции против 12 российских компаний

Министерство торговли США готовится ввести санкции против 12 российских компаний, деятельность которых, по мнению ведомства, направлена против национальной безопасности и внешнеполитических интересов США. Это следует из документа ведомства, который будет официально опубликован 26 сентября.

В санкционный список попали: НИИ «Вектор», предприятие «Гамма», «Сайрус Системс» и «ИнфоТеКС» (США считают их причастными к вредоносной деятельности РФ в киберпространстве); «Дайвтехносервис» и «Океанос» (за сотрудничество с ВМФ России); «Аэрокомпозит», ОНПП «Технология», «Авиадвигатель» «Системы прецизионного приборостроения» и НИИ «Вега» (за сотрудничество с отраслью военной авиации); Nilco Group (за участие в иранской ракетной программе).

Санкции Минторга означают, что компаниям из списка будет по умолчанию запрещено покупать товары американского происхождения, в том числе путем реэкспорта.