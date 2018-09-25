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Министерство торговли США собралось ввести санкции против 12 российских компаний

Федеральный регистр США
15:12, 25 сентября 2018
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Министерство торговли США готовится ввести санкции против 12 российских компаний, деятельность которых, по мнению ведомства, направлена против национальной безопасности и внешнеполитических интересов США. Это следует из документа ведомства, который будет официально опубликован 26 сентября.

В санкционный список попали: НИИ «Вектор», предприятие «Гамма», «Сайрус Системс» и «ИнфоТеКС» (США считают их причастными к вредоносной деятельности РФ в киберпространстве); «Дайвтехносервис» и «Океанос» (за сотрудничество с ВМФ России); «Аэрокомпозит», ОНПП «Технология», «Авиадвигатель» «Системы прецизионного приборостроения» и НИИ «Вега» (за сотрудничество с отраслью военной авиации); Nilco Group (за участие в иранской ракетной программе).

Санкции Минторга означают, что компаниям из списка будет по умолчанию запрещено покупать товары американского происхождения, в том числе путем реэкспорта.

В 2014 году США ввели (и в дальнейшем расширяли) санкции против России из-за присоединения Крыма и войны на востоке Украины. В 2016 году США обвинили РФ в попытке вмешательства в выборы, что стало поводом для расширения санкций и принятия законопроекта, придавшего силу закона предыдущим президентским указам о санкциях против России.
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