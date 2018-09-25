«Аэрофлот» открыл «черный список» пассажиров

Компания «Аэрофлот» внесла первые имена в «черный список» пассажиров, которым будет отказано в перевозке из-за дебоша на борту.

В список, рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, пока попали три человека — двое пассажиров рейса Москва — Алма-Ата и один, летевший из Москвы в Уфу. Им будет запрещено летать рейсами «Аэрофлота» в течение одного года.

Рассматривается вопрос о включении в «черный список» еще четверых пассажиров, демонстрировавших «деструктивное поведение» во время полета.

Попавшие в «черный список» «Аэрофлота», добавил Савельев, смогут летать рейсами других авиакомпаний, входящих . Объединять «черные списки» авиаперевозчики по закону не имеют права.