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«Аэрофлот» открыл «черный список» пассажиров

РИА Новости
14:01, 25 сентября 2018
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Компания «Аэрофлот» внесла первые имена в «черный список» пассажиров, которым будет отказано в перевозке из-за дебоша на борту.

В список, рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, пока попали три человека — двое пассажиров рейса Москва — Алма-Ата и один, летевший из Москвы в Уфу. Им будет запрещено летать рейсами «Аэрофлота» в течение одного года.

Рассматривается вопрос о включении в «черный список» еще четверых пассажиров, демонстрировавших «деструктивное поведение» во время полета.

Попавшие в «черный список» «Аэрофлота», добавил Савельев, смогут летать рейсами других авиакомпаний, входящих в ту же группу. Объединять «черные списки» авиаперевозчики по закону не имеют права.

Закон, разрешающий авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке, вступил в силу 4 июня.
Представители Минтранса заявляли, что «черные списки» пассажиров следует распространить и на другие виды транспорта, например, на железную дорогу.
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