«ВКонтакте» передала следствию личную переписку пользователя, которого обвиняют в экстремизме из-за политического анекдота

Социальная сеть «ВКонтакте» передала следствию личную переписку Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме из-за , сделанных в 2015 году.

В соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда и исключительно за период, указанный в соответствующем постановлении — с 19 августа по 28 ноября 2015 года.