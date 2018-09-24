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«ВКонтакте» передала следствию личную переписку пользователя, которого обвиняют в экстремизме из-за политического анекдота

Новая газета
18:54, 24 сентября 2018
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Социальная сеть «ВКонтакте» передала следствию личную переписку Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме из-за двух постов, сделанных в 2015 году.

В соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда и исключительно за период, указанный в соответствующем постановлении — с 19 августа по 28 ноября 2015 года.

Следствие просит не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а направить его на принудительное лечение. Заседания суда проходят в закрытом режиме, из-за того что в ходе них могут быть раскрыты данные о состоянии здоровья подсудимого.

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