«ВКонтакте» передала следствию личную переписку пользователя, которого обвиняют в экстремизме из-за политического анекдота
Социальная сеть «ВКонтакте» передала следствию личную переписку Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме из-за двух постов, сделанных в 2015 году.
В соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда и исключительно за период, указанный в соответствующем постановлении — с 19 августа по 28 ноября 2015 года.
Следствие просит не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а направить его на принудительное лечение. Заседания суда проходят в закрытом режиме, из-за того что в ходе них могут быть раскрыты данные о состоянии здоровья подсудимого.