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Цена барреля Brent превысила 81 доллар впервые с 2014 года

ICE Futures
17:20, 24 сентября 2018
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Цена барреля нефти Brent в ходе торгов 24 сентября превысила 81 доллар. Это произошло впервые с ноября 2014 года. 

Котировки нефти выросли на фоне достигнутого на выходных решения нефтедобывающих стран продолжать придерживаться договоренностей об ограничении добычи.

В 2014 году рынок нефти обвалился в два раза: котировки Brent упали со 104 долларов за баррель в августе до 50 долларов в январе 2015 года. С тех пор на протяжении четырех лет цены на нефть держались на невысоком уровне.
Предыдущий рекорд 2018 года был зафиксирован в середине мая — Brent торговалась на уровне 80,50 доллара за баррель.

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