Сроки строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге сорваны
Начало строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге, в котором, в частности, должен был разместиться Верховный суд, вновь откладывается, пишет «Коммерсант».
Заказчик строительства — «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО» Управделами президента (УДП) — 21 сентября опубликовал изменения в госконтракт, согласно которым 22 миллиарда рублей, выделенные из бюджета на судебный квартал, переносятся на 2021 год. Ранее планировалось, что в 2021 году квартал уже будет сдан в эксплуатацию.
Причины срыва сроков строительства не раскрываются. Источники издания предположили, что заказчик и подрядчик не смогли договориться о выборе субподрядчика.
Под судебный квартал отведен участок в центре Санкт-Петербурга рядом со стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. На участке, в частности, планируется возвести жилые дома для судей и сотрудников аппарата Верховного суда, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана.
Предполагалось, что строительство начнется в 2017 году. Однако сроки начала строительства неоднократно передвигались, в частности, из-за того, что ФАС отменила результаты первых конкурсов по выбору субподрядчиков проекта.
В Санкт-Петербург в 2008 году из Москвы был переведен Конституционный суд.