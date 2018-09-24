Сроки строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге сорваны

Начало строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге, в котором, в частности, должен был разместиться Верховный суд, вновь откладывается, пишет «Коммерсант».

Заказчик строительства — «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО» Управделами президента (УДП) — 21 сентября опубликовал изменения в госконтракт, согласно которым 22 миллиарда рублей, выделенные из бюджета на судебный квартал, переносятся на 2021 год. Ранее планировалось, что в 2021 году квартал уже будет сдан в эксплуатацию.

Причины срыва сроков строительства не раскрываются. Источники издания предположили, что заказчик и подрядчик не смогли договориться о выборе субподрядчика.