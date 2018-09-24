Сочинский адвокат стал фигурантом дела о нападении на полицейского. Ранее он сам рассказал об избиении в полиции
В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в фейсбуке написал адвокат Алексей Аванесян, защищавший Беньяша.
23 сентября Беньяш должен был выйти из спецприемника после 14 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции. По словам Аванесяна, за несколько часов до выхода следователь «решил провести с ним какие-то действия». После этого Беньяша задержали на 48 часов.
Сочинский адвокат Михаил Беньяш приехал в Краснодар накануне акции против пенсионной реформы 9 сентября, чтобы помочь тем, кого там могли задержать. В день акции он сам был задержан.
По словам Беньяша, при задержании, а затем и в отделении полиции его избили. Полицейские утверждали, что в машине Беньяш стал биться головой об стекло и выбивать двери, пытаясь сбежать. На требования прекратить эти действия он якобы ответил «грубым отказом».
Михаила Беньяша обвинили в участии в несогласованной акции и неповиновении полиции, он получил 14 суток ареста. Сам адвокат утверждал, что в полиции ему также угрожали уголовным делом о нападении на полицейского.