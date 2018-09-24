Сочинский адвокат стал фигурантом дела о нападении на полицейского. Ранее он сам рассказал об избиении в полиции

В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в фейсбуке написал адвокат Алексей Аванесян, защищавший Беньяша.

23 сентября Беньяш должен был выйти из спецприемника после 14 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции. По словам Аванесяна, за несколько часов до выхода следователь «решил провести с ним какие-то действия». После этого Беньяша задержали на 48 часов.