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РБК: в Москве по подозрению в мошенничестве задержана бывшая жена главного редактора «МК». Супруги делят в суде имущество

РБК
12:04, 24 сентября 2018
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В Москве задержана Евгения Ефимова — бывшая супруга главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщил РБК адвокат Ефимовой Тимур Маршани.

«Она сейчас доставлена в изолятор временного содержания, мы пока не знаем, какой именно. Скорее всего, на Петровке», — отметил он.

По словам адвоката, его подзащитной вменяется ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Другие подробности дела он раскрывать пока не стал.

В свою очередь бизнесмен Михаил Хубутия заявил РБК, что Ефимова обращалась к нему за помощью, рассказывая о давлении со стороны бывшего мужа. По мнению Хубутии, Ефимову пытаются вынудить отозвать иск о разделе имущества с бывшим супругом.

На рассмотрении в Пресненском суде Москвы находится иск о разделе после развода совместно нажитого имущества, поданный Евгенией Ефимовой.
По данным источника РИА Новости, имущество оценивается в 27 миллиардов рублей. Ефимова, в частности, претендует на доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец» и ЗАО «Издательский дом «МК»».
Ефимова — третья жена Павла Гусева. У них трое совместных детей.
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