РБК: в Москве по подозрению в мошенничестве задержана бывшая жена главного редактора «МК». Супруги делят в суде имущество

В Москве задержана Евгения Ефимова — бывшая супруга главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщил РБК адвокат Ефимовой Тимур Маршани.

«Она сейчас доставлена в изолятор временного содержания, мы пока не знаем, какой именно. Скорее всего, на Петровке», — отметил он.

По словам адвоката, его подзащитной вменяется ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Другие подробности дела он раскрывать пока не стал.

В свою очередь бизнесмен Михаил Хубутия заявил РБК, что Ефимова обращалась к нему за помощью, рассказывая о давлении со стороны бывшего мужа. По мнению Хубутии, Ефимову пытаются вынудить отозвать иск о разделе имущества с бывшим супругом.