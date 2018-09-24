ФИФА назвала Модрича футболистом года. Впервые за 11 лет награду получил не Криштиану Роналду и не Месси
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.
Лучшим тренером стал Дидье Дешам, работающий со сборной Франции. Лучшим вратарем — выступающий за «Реал» бельгиец Тибо Куртуа.
Голом года признан мяч, который нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах забил «Эвертону» в декабре 2017 года.
С 2008 года награду ФИФА как лучший футболист года получали только два футболиста — Криштиану Роналду и Лионель Месси. На счету каждого из них по пять наград.