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Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Associated Press
18:27, 23 сентября 2018
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Художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке в музее Palazzo Strozzi во Флоренции. Неизвестный мужчина ударил ее по голове картиной, на которой была изображена художница. Итальянские СМИ сообщают, что автором портрета являлся сам нападавший.

По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович в результате нападения не пострадала.

Злоумышленник задержан. По некоторым данным, он является гражданином Чехии. Мотивы его действий сейчас изучает полиция.

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