Иран вызвал послов трех стран Европы после теракта на военном параде
МИД Ирана вызвало послов Дании и Нидерландов, а также поверенного в делах Великобритании после теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, сообщает The Guardian.
Иранские дипломаты выразили протест из-за того, что в этих странах укрываются участники группировок, устроивших теракт. Иран призвал экстрадировать преступников и их сообщников.
Представитель МИД Ирана Бахрам Касемии назвал неприемлемым, что Евросоюз не причислил эти группы к террористическим организациям «только потому, что они не совершили терактов в Европе».
В результате теракта на военном параде в Ахвазе на юго-западе Ирана 22 сентября погибли не менее 29 человек.
Ответственность за теракт на себя взяли террористическая организация «Исламское государство» и группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией.