Иран вызвал послов трех стран Европы после теракта на военном параде

МИД Ирана вызвало послов Дании и Нидерландов, а также поверенного в делах Великобритании после теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, сообщает The Guardian.

Иранские дипломаты выразили протест из-за того, что в этих странах укрываются участники группировок, устроивших теракт. Иран призвал экстрадировать преступников и их сообщников.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касемии назвал неприемлемым, что Евросоюз не причислил эти группы к террористическим организациям «только потому, что они не совершили терактов в Европе».