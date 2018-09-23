Экзит-поллы на выборах губернатора Хабаровского края отдали победу кандидату «Единой России»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») набрал 57% голосов во втором туре выборов главы региона. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал получил 43% голосов, следует из данных экзит-поллов, которые приводят «Интерфакс» и ТАСС. Опросы на выходе с избирательных участков провела коммуникационная группа «Медиатехнологии».

Избирательные участки на выборах в Хабаровском крае закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 мск).

Издание «Проект» со ссылкой на источники сообщило, что по данным экзит-поллов на 18:30 по местному времени Шпорт уступал Фургалу. За действующего главу региона проголосовали 35% избирателей, за кандидата от ЛДПР — около 65%, утверждал «Проект».