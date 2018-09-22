В Иране во время военного парада произошел теракт

В городе Ахваз на юго-западе Ирана во время военного парада произошел теракт.

Несколько вооруженных людей открыли огонь по участникам церемонии. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Сообщается о 20 пострадавших.

Агентство Fars пишет, что нападавших было двое и что они были ранены сотрудниками службы безопасности.

Парад в Ахвазе был частью мероприятий по всей стране в честь недели «Святой обороны», посвященной Ирано-иракской войне 1980-1988 годов.