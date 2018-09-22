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Reuters: Эквадор пытался назначить Джулиана Ассанжа дипломатом в России

Reuters
08:52, 22 сентября 2018
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Эквадор в 2017 году назначил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в России, но затем отменил это решение из-за отказа Великобритании признать его дипломатический иммунитет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Как выяснило агентство, решение было принято президентом Ленином Морено 19 декабря. Через два дня МИД Великобритании заявил, что не признает Ассанжа дипломатом и не считает, что на него распространяются соответствующие привилегии и иммунитет. 

21 сентября газета The Guardian сообщила, что российские дипломаты в конце 2017 года обсуждали с людьми, близкими к Ассанжу, его возможную тайную транспортировку в Россию, однако план был сочтен слишком рискованным. В МИД РФ заявили, что сообщение The Guardian не соответствует действительности.

Попытка позволяет предположить, что президент Эквадора Ленин Морено хотел привлечь Москву к разрешению ситуации с Ассанжем, который находится в эквадорском посольстве в Лондоне шесть лет (англ. яз.).

Reuters
Летом 2018 года стало известно, что власти Эквадора могут вынудить Ассанжа покинуть посольство в Лондоне. В этом случае его, как ожидается, арестуют за нарушение режима освобождения под залог в 2012 году. Сторонники Ассанжа опасаются, что Великобритания может выдать его США.
В России с 2013 года живет бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, который передал журналистам информацию о слежке американских спецслужб за гражданами. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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