Reuters: Эквадор пытался назначить Джулиана Ассанжа дипломатом в России

Эквадор в 2017 году назначил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в России, но затем отменил это решение из-за отказа Великобритании признать его дипломатический иммунитет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Как выяснило агентство, решение было принято президентом Ленином Морено 19 декабря. Через два дня МИД Великобритании заявил, что не признает Ассанжа дипломатом и не считает, что на него распространяются соответствующие привилегии и иммунитет.

21 сентября газета The Guardian сообщила, что российские дипломаты в конце 2017 года обсуждали с людьми, близкими к Ассанжу, его возможную тайную транспортировку в Россию, однако план был сочтен слишком рискованным. В МИД РФ заявили, что сообщение The Guardian не соответствует действительности.