Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
05:18, 21 сентября 2018
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер утром 21 сентября на 62-м году жизни, сообщает Reuters.
По данным государственного телевидения страны, президент скончался в больнице в Ханое от «тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров».
Vietnam President Quang dead: state media https://t.co/egkLHXNQis— Reuters World (@ReutersWorld) September 21, 2018
Чан Дай Куанг возглавил Вьетнам в апреле 2016 года и стал десятым по счету президентом страны.
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