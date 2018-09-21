Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Reuters
05:18, 21 сентября 2018
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер утром 21 сентября на 62-м году жизни, сообщает Reuters.

По данным государственного телевидения страны, президент скончался в больнице в Ханое от «тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров».

Чан Дай Куанг возглавил Вьетнам в апреле 2016 года и стал десятым по счету президентом страны.
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