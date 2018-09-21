Продавца чертежей оружия для 3D-принтера задержали за связь с несовершеннолетней

Американец Коди Уилсон, занимающийся распространением чертежей для создания оружия на 3D-принтерах, задержан на Тайване по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней.

Уилсон, в отношении которого было начато расследование в США, в пятницу был задержан полицией в Тайбэе и доставлен в Национальное иммиграционное агентство.

Уилсона подозревают в том, что в середине августа он на сайте SugarDaddyMeet.com познакомился с 16-летней жительницей штата Техас и провел с ней ночь в одной из гостиниц в Остине, заплатив за секс 500 долларов.

У Тайваня и США, отмечает Reuters, нет соглашения о выдаче подозреваемых в преступлениях.