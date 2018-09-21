Продавца чертежей оружия для 3D-принтера задержали за связь с несовершеннолетней
Американец Коди Уилсон, занимающийся распространением чертежей для создания оружия на 3D-принтерах, задержан на Тайване по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней.
Уилсон, в отношении которого было начато расследование в США, в пятницу был задержан полицией в Тайбэе и доставлен в Национальное иммиграционное агентство.
Уилсона подозревают в том, что в середине августа он на сайте SugarDaddyMeet.com познакомился с 16-летней жительницей штата Техас и провел с ней ночь в одной из гостиниц в Остине, заплатив за секс 500 долларов.
У Тайваня и США, отмечает Reuters, нет соглашения о выдаче подозреваемых в преступлениях.
Коди Уилсон в 2013 году продемонстрировал первый работающий образец оружия, напечатанного на 3D-принтере. Уилсон объявил, что планирует выложить чертежи такого оружия в открытый доступ, однако власти США сочли такую деятельность противоречащей законам.
Уилсон добился отмены этого решения, но в конце июля 2018 года суд вновь наложил запрет на распространение чертежей оружия в интернете. Тогда Уилсон заявил, что будет продавать чертежи, рассылая их покупателям по почте или на флешках, обойдя таким образом запрет.