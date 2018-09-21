Немецкие власти запретили режиссеру Илье Хржановскому проводить арт-проект «Дау. Свобода» с воссозданием Восточного Берлина
Власти Берлина отказали российскому режиссеру Илье Хржановскому в проведении арт-проекта «Дау. Свобода», который подразумевал возведение реплики Берлинской стены и воссоздание части Восточного Берлина. Об этом стало известно изданию Der Tagesspiegel.
Власти объяснили свой отказ тем, что к необходимому сроку организаторы не успели предоставить все необходимые документы.
Арт-проект «Дау» должен был начаться 12 октября. В рамках инсталляции планировалось провести социальный эксперимент: на участке, прилегающем к Берлинской стене люди жили бы по правилам Восточного Берлина времен холодной войны с сопутствующими ограничениями.
Арт-проект предлагалось сделать в поддержку фильма «Дау» о жизни лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, над которым режиссер работает много лет. Премьера фильма должна одновременно пройти осенью 2018 года в Париже, Берлине и Лондоне. Полная версия фильма длится пять часов, в кинотеатрах с 2019 года будет демонстрироваться трехчасовая версия.