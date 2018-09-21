Немецкие власти запретили режиссеру Илье Хржановскому проводить арт-проект «Дау. Свобода» с воссозданием Восточного Берлина

Власти Берлина отказали российскому режиссеру Илье Хржановскому в проведении арт-проекта «Дау. Свобода», который подразумевал возведение реплики Берлинской стены и воссоздание части Восточного Берлина. Об этом стало известно изданию Der Tagesspiegel.

Власти объяснили свой отказ тем, что к необходимому сроку организаторы не успели предоставить все необходимые документы.