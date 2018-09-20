YouTube заблокировал канал баттл-площадки Versus. Через несколько часов он снова заработал

При попытке зайти на канал появляется сообщение о том, что он удален за «многочисленные или серьезные нарушения политики против спама и вводящего в заблуждение контента».

В конце 2016 года YouTube заблокировал видео баттла между Оксимироном и ST из-за рекламы букмекерской конторы «Леон».

Versus Battle — одна из наиболее популярных площадок в России. Она существует с 2013 года. Баттл Оксимирона и Johnyboy, вышедший на Versus в 2015 году, стал самым популярным баттлом в истории ютьюба.