YouTube заблокировал канал баттл-площадки Versus. Через несколько часов он снова заработал
Обновление. По состоянию на 21:44 мск Versus снова доступен. Заработали и некоторые другие заблокированные 20 сентября каналы, в том числе популярные каналы об автомобилях AcademeG и «Гараж 54». По данным сайта «Варламов.ру», причиной блокировки каналов была «реклама нелегальных букмекеров», запрещенная на ютьюбе.
Канал баттл-площадки Versus на ютьюбе вечером 20 сентября был заблокирован администрацией сервиса.
При попытке зайти на канал появляется сообщение о том, что он удален за «многочисленные или серьезные нарушения политики против спама и вводящего в заблуждение контента».
В конце 2016 года YouTube заблокировал видео баттла между Оксимироном и ST из-за рекламы букмекерской конторы «Леон».
Versus Battle — одна из наиболее популярных площадок баттл-рэпа в России. Она существует с 2013 года. Баттл Оксимирона и Johnyboy, вышедший на Versus в 2015 году, стал самым популярным баттлом в истории ютьюба.