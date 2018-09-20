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В России с 2019 года будут выдавать автомобильные номера нового образца

Коммерсант
07:15, 20 сентября 2018
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С начала 2019 года в России владельцам автомобилей и мотоциклов будут выдавать номерные знаки нового образца. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий приказ Росстандарта.

По данным издания, вводятся десять новых типов регистрационных знаков. В частности, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера. Это важно для владельцев иностранных мотоциклов, где площадка под знак меньше, чем стандартные российские номера.

Также появятся номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления.

Помимо этого впервые вводятся знаки для мопедов и появятся собственные номера у спортивных и ретро- автомобилей (с буквами «К» и «С», отделенными чертой от остальных символов).

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