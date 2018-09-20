В Пермском крае пенсионера приговорили к условному сроку за выросший на участке мак

Пермский районный суд приговорил к году лишения свободы условно 64-летнего Игоря Трошева, у которого на участке вырос мак. Как сообщает «Интерфакс», его признали виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Как пишет сайт 59.ru, на суде Трошев заявил, что мак мог вырасти у него на участке случайно, так как в начале сезона он привез туда новый грунт. Участвовавший в процессе агроном также отметил, что растение росло на участке неравномерно и не было культивировано.

Представитель прокуратуры заявил «Интерфаксу», что произрастание мака в Уральской климатической зоне невозможно «без участия человека и без специального ухода». Он отметил, что осужденный несколько раз менял свои показания и на допросах не отрицал, что выращивал мак, объясняя это, в частности, бытовыми и кулинарными целями.