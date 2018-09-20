В Мэриленде сотрудница аптечной сети застрелила троих человек на работе и покончила с собой
19:56, 20 сентября 2018
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В американском штате Мэриленд 26-летняя сотрудница аптечной сети Rite Aid открыла огонь на работе, убив троих человек и ранив четверых.
После этого она выстрелила в себя и вскоре умерла в больнице.
Стрельба произошла утром 20 сентября по местному времени в центре распределения товаров по аптекам. Женщина была временной работницей центра, передает Associated Press. Информации о ее возможных мотивах нет.
Это был третий за сутки случай массовой стрельбы в США. В среду в Висконсине сотрудник IT-компании ранил троих человек на своем рабочем месте, а в Пенсильвании мужчина, обвинявшийся в домашнем насилии, открыл стрельбу в здании суда и ранил четверых. В обоих случаях нападавшие были застрелены полицией.
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