В Мэриленде сотрудница аптечной сети застрелила троих человек на работе и покончила с собой

NBC News
19:56, 20 сентября 2018
Надежный источник

В американском штате Мэриленд 26-летняя сотрудница аптечной сети Rite Aid открыла огонь на работе, убив троих человек и ранив четверых. 

После этого она выстрелила в себя и вскоре умерла в больнице.

Стрельба произошла утром 20 сентября по местному времени в центре распределения товаров по аптекам. Женщина была временной работницей центра, передает Associated Press. Информации о ее возможных мотивах нет.

Это был третий за сутки случай массовой стрельбы в США. В среду в Висконсине сотрудник IT-компании ранил троих человек на своем рабочем месте, а в Пенсильвании мужчина, обвинявшийся в домашнем насилии, открыл стрельбу в здании суда и ранил четверых. В обоих случаях нападавшие были застрелены полицией.

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