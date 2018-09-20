В Мэриленде сотрудница аптечной сети застрелила троих человек на работе и покончила с собой

В американском штате Мэриленд 26-летняя сотрудница аптечной сети Rite Aid открыла огонь на работе, убив троих человек и ранив четверых.

После этого она выстрелила в себя и вскоре умерла в больнице.

Стрельба произошла утром 20 сентября по местному времени в центре распределения товаров по аптекам. Женщина была временной работницей центра, передает Associated Press. Информации о ее возможных мотивах нет.