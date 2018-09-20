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В Кабардино-Балкарии прошли столкновения из-за празднования битвы 1708 года. Силовики применили слезоточивый газ

Кавказский узел
22:11, 19 сентября 2018
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В Кабардино-Балкарии 18-19 сентября прошли столкновения из-за попытки участников похода в честь 310-летия Канжальской битвы (кабардинцев) пройти через село Кенделен, где живут балкарцы.

Как следует из публикаций «Кавказского узла», жители Кенделена отказались пропустить через село конный отряд, а затем и пеших участников шествия и их сторонников. В село для предотвращения столкновений прибыли сотрудники Росгвардии и МВД. 

В ходе стычек 18 сентября получили травмы несколько человек. 19 сентября участники похода попытались прорваться через заграждение силовиков на дороге возле Кенделена; как пишет «Кавказский узел», некоторые активисты начали бросать в силовиков камни, а те применили слезоточивый газ.

19 сентября активисты с адыгскими флагами устроили стихийный митинг у здания правительства региона в Нальчике. СК начал проверку из-за событий в Кенделене, в том числе применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов и попыток спровоцировать столкновения.

Видео «Кавказского узла» о конфликте в Кенделене
Видео «Кавказского узла» о митинге в Нальчике
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