В Кабардино-Балкарии прошли столкновения из-за празднования битвы 1708 года. Силовики применили слезоточивый газ

В Кабардино-Балкарии 18-19 сентября прошли столкновения из-за попытки участников похода в честь 310-летия (кабардинцев) пройти через село Кенделен, где живут балкарцы.

Как следует из публикаций «Кавказского узла», жители Кенделена отказались пропустить через село конный отряд, а затем и пеших участников шествия и их сторонников. В село для предотвращения столкновений прибыли сотрудники Росгвардии и МВД.

В ходе стычек 18 сентября получили травмы несколько человек. 19 сентября участники похода попытались прорваться через заграждение силовиков на дороге возле Кенделена; как пишет «Кавказский узел», некоторые активисты начали бросать в силовиков камни, а те применили слезоточивый газ.

19 сентября активисты с адыгскими флагами устроили стихийный митинг у здания правительства региона в Нальчике. СК начал проверку из-за событий в Кенделене, в том числе применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов и попыток спровоцировать столкновения.

Видео «Кавказского узла» о конфликте в Кенделене