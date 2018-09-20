Правительство предложило резко увеличить расходы на материальную мотивацию чиновников
На материальную мотивацию госслужащих в 2019-2021 годах планируется выделить из госбюджета в общей сложности 630 миллиардов рублей. Это следует из проекта федерального бюджета, с которым ознакомилось РБК.
В числе прочего, эти средства планируется направить на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания» чиновников и пенсионное обеспечение госслужащих.
Проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства.
В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы». Указ, направленный на повышение престижности госслужбы, предусматривал, в числе прочего, «совершенствование системы материального стимулирования чиновников».
К мерам материального стимулирования относятся премии (как по результатам индивидуальной деятельности чиновника, так и по результатам работы подразделения или организации в целом), а также льготы и социальные гарантии, предоставление которых зависит от результата деятельности.
Материальное стимулирование — переменная часть зарплаты чиновников. Постоянную часть из дохода составляет должностной оклад.