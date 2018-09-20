Правительство предложило резко увеличить расходы на материальную мотивацию чиновников

На материальную мотивацию госслужащих в 2019-2021 годах планируется выделить из госбюджета в общей сложности 630 миллиардов рублей. Это следует из проекта федерального бюджета, с которым ознакомилось РБК.

В числе прочего, эти средства планируется направить на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания» чиновников и пенсионное обеспечение госслужащих.

Проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства.