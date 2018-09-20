Правительство пообещало первый за восемь лет профицитный бюджет

Федеральный бюджет на 2019 год впервые за последние восемь лет будет профицитным. Об этом, сообщает «Коммерсант», объявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где обсуждался проект бюджета на 2019-2021 годы.

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 8-9-м годах, и в период с 14-го года, когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», — заявил Медведев.

При этом, сообщает РБК, премьер-министр предупредил, что в ближайшие годы следует ожидать «расширения торговых войн и усиления протекционизма и санкционного давления».

Предполагается, что профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,8% ВВП, в 2020 году — 1,1% ВВП, в 2021 году — 0,8% ВВП.