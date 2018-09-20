Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

Правительство пообещало первый за восемь лет профицитный бюджет

Коммерсант
12:00, 20 сентября 2018
Надежный источник

Федеральный бюджет на 2019 год впервые за последние восемь лет будет профицитным. Об этом, сообщает «Коммерсант», объявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где обсуждался проект бюджета на 2019-2021 годы.

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 8-9-м годах, и в период с 14-го года, когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», — заявил Медведев.

При этом, сообщает РБК, премьер-министр предупредил, что в ближайшие годы следует ожидать «расширения торговых войн и усиления протекционизма и санкционного давления».

Предполагается, что профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,8% ВВП, в 2020 году — 1,1% ВВП, в 2021 году — 0,8% ВВП.

Последний на настоящий момент бюджет с профицитом (превышением доходов над расходами) был представлен в 2014 году. Тогда планировалось, что профицит составит 2% ВВП, однако по итогам года дефицит бюджета, по оценке Минфина, составил 0,5% ВВП.
С профицитом по итогам года последний раз бюджет исполнялся в 2011 году. Тогда профицит составил 0,8% ВПП.
новости

Замглавы ФСИН поддержал заместительную терапию для наркозависимых. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Что происходит с домашним насилием в мире. В одной картинке

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке