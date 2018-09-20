На озере Виктория в Танзании перевернулся паром, десятки человек погибли
В Танзании на озере Виктория перевернулся паром, на котором находились более 300 (по другим данным, 400) пассажиров.
Не менее 40 человек погибли; по словам местных чиновников, власти опасаются, что погибнуть могли более двухсот человек, передает Reuters.
Около ста пассажиров удалось спасти, из них 32 находятся в критическом состоянии, сообщает BBC News.
На Виктории, самом большом озере в Африке, нередко случаются инциденты из-за переполненности лодок. В 1996 году 800 человек погибли, когда на озере утонул паром «Букоба» (англ. яз.).