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На озере Виктория в Танзании перевернулся паром, десятки человек погибли

BBC News
20:32, 20 сентября 2018
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В Танзании на озере Виктория перевернулся паром, на котором находились более 300 (по другим данным, 400) пассажиров.

Не менее 40 человек погибли; по словам местных чиновников, власти опасаются, что погибнуть могли более двухсот человек, передает Reuters.

Около ста пассажиров удалось спасти, из них 32 находятся в критическом состоянии, сообщает BBC News.

На Виктории, самом большом озере в Африке, нередко случаются инциденты из-за переполненности лодок. В 1996 году 800 человек погибли, когда на озере утонул паром «Букоба» (англ. яз.).

BBC News
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