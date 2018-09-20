На озере Виктория в Танзании перевернулся паром, десятки человек погибли

В Танзании на озере Виктория перевернулся паром, на котором находились более 300 (по другим данным, 400) пассажиров.

Не менее 40 человек погибли; по словам местных чиновников, власти опасаются, что погибнуть могли более двухсот человек, передает Reuters.

Около ста пассажиров удалось спасти, из них 32 находятся в критическом состоянии, сообщает BBC News.