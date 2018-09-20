Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

Минкомсвязь предложило принудительно устанавливать российские антивирусы на все новые компьютеры

Коммерсант
06:10, 20 сентября 2018
Надежный источник

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предложило прописать в законе требование предустанавливать отечественные антивирусы на все персональные компьютеры, которые ввозят или создают в России.

Новую норму планируют ввести с 1 августа 2020 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт национальной программы «Цифровая экономика».

Чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации, предложение следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности», сказано в отзыве Минэкономики. В пресс-службе ведомства сообщили, что такие меры обоснованы, поскольку информационные технологии активно развиваются.

новости

Замглавы ФСИН поддержал заместительную терапию для наркозависимых. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Что происходит с домашним насилием в мире. В одной картинке

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке