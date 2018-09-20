Минкомсвязь предложило принудительно устанавливать российские антивирусы на все новые компьютеры

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предложило прописать в законе требование предустанавливать отечественные антивирусы на все персональные компьютеры, которые ввозят или создают в России.

Новую норму планируют ввести с 1 августа 2020 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт национальной программы « ».

Чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации, предложение следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности», сказано в отзыве Минэкономики. В пресс-службе ведомства сообщили, что такие меры обоснованы, поскольку информационные технологии активно развиваются.