Госдума ввела уголовную ответственность за отказ удалять ложную информацию

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда.

Для граждан соответствующий штраф составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для организаций — до 200 тысяч рублей.

Повторное неисполнение решения суда для граждан будет караться административным арестом до 10 суток или обязательными работами на срок до 120 часов, для должностных лиц — арестом до 15 суток или работами на срок до 200 часов, а для организаций — штрафом до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в третьем чтении приняты поправки в статью 315 УК РФ, которые вводят уголовную ответственность для нарушителя, если он отказывается удалять информацию более одного года.

В Уголовном кодексе устанавливается наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей, обязательных работах на срок до 240 часов, исправительных работах на срок до одного года, ареста на срок до трех месяцев или лишения свободы на срок до одного года.