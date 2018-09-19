В Нижегородской области упал МиГ-31. Пилоты катапультировались

В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, пилоты катапультировались и вышли на связь.

По данным Mash, самолет упал во время планового учебного полета. ТАСС пишет, что МиГ-31 упал около города Кулебаки.

Информацию о падении самолета подтвердило Минобороны. Ведомство сообщило, что причиной крушения стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдном месте и не вызвал разрушений на земле, заявило Минобороны.