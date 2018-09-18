В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса. Погибли пять человек, 18 человек пострадали
18:54, 18 сентября 2018
Надежный источник
В Воронежской области на трассе «Дон» столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП три человека погибли, 23 человека были отправлены в больницы, заявили в областном департаменте здравоохранения.
Ранее источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил о 40 пострадавших.
Что стало причиной ДТП, пока не сообщается. Автобусы ехали «со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию», сообщили в МВД.
В результате ДТП с двумя автобусами в Воронежской области есть жертвы https://t.co/y4ydyIW6RZ pic.twitter.com/zlBj5Ezzbe— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 18, 2018
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