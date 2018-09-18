В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса. Погибли пять человек, 18 человек пострадали

Интерфакс
18:54, 18 сентября 2018
Надежный источник

В Воронежской области на трассе «Дон» столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП три человека погибли, 23 человека были отправлены в больницы, заявили в областном департаменте здравоохранения.

Ранее источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил о 40 пострадавших. 

Что стало причиной ДТП, пока не сообщается. Автобусы ехали «со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию», сообщили в МВД.

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